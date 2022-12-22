九合一選舉民進黨慘敗，總統蔡英文昨(21)日在臉書發文指出，執政的人看的是各項數字所表現出來的國家整體表現及實力，「但數字背後的虛實，與人民實際感受的落差」，引發許多討論。對此，粉絲專頁「政客爽」提及2016年，蔡英文曾嗆前總統馬英九「顯然只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字」一事，砲轟蔡英文。

2016年時，蔡英文曾針對當時馬總統的文告內容批評，認為馬英九顯然只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字。蔡英文當時強調，馬英九的文告，讓她提醒自己絕對不要做數字總統，數字只是施政者的參考，不是政治追求的目標。蔡英文說「如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府」。

粉絲專頁「政客爽」諷刺表示，2016年蔡英文嗆馬英九只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字，2022年的現在，蔡英文跟蘇貞昌從上至下，天天都在報數字，天天都在找對自己有利的數字。蔡英文2016年說如果只看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府，未料，蔡英文昨在臉書坦言執政「數字跟人民實際感受有落差」。

該粉專痛批，蔡英文承認其執政就是忽略人民的感受，就是失望的政府，「請問當年狂嗆馬政府的民進黨們，你們下次大選還有什麼臉、有什麼資格要台灣人投票給民進黨？蔡英文都承認沒做到當年承諾的事情」。