美國11月份成屋銷售降至兩年半以來低點，連續10個月下滑，創1999年以來最長跌勢，反映利率勁升持續衝擊美國房市。

根據全美房地產經紀商協會（NAR）周三（21日）公布，上月成屋銷售較前一個月銳減7.7％，經季節調整後的年率為409萬戶，創2020年5月以來最低，並且遜於市場預期的420萬戶。若不計2020年春季疫情初爆發時的房市崩盤，11月數據寫下2010年11月以來最低水準。

成屋銷售占美國房市極大比重，與去年同期相比，上月成屋銷售年減35.4％。