人民幣兌美元中間價報6.9713，較21日報6.965，下調63個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護年末流動性平穩，22日展開人民幣（下同）1,570億元逆回購操作，包括40億元7天期和1,530億元14天期，利率繼續分別持穩在2％和2.15％。

22日逆回購操作總量較21日稍有回落，不過跨年的14天期投放繼續加碼，公開市場單日淨投放1,550億元，截止目前本周累計淨投放已達5,400億元。本周共有490億元逆回購到期，19日至22日每日各20億元，23日為410億元。