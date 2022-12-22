跨年將至，2023紫耀義大跨年煙火秀將於2023年1月1日凌晨0時登場，今年除了有999秒煙火外，考慮當地的交通問題，義大世界將於今年12月31日中午12時起在周邊提供免費接駁車，並設置臨時停車場，

義大世界22日說，這次跨年為3天連假，加上疫情趨緩下，預估跨年人數也將會比去年多。主要煙火觀賞區義守大學將於12月31日提前至中午12時開放民眾進場；交通方面，31日中午12時起在永達技術學院仁武分校提供免費接駁前往義大世界，並於一旁的仁欣莊園設置臨時停車場。

此外，今年更特地在永達仁武分校附近的安樂東街，再加開一區臨時停車場和接駁點，預計31日晚間6時啟用，服務民眾交通需求。

至於自行駕車的民眾，則請留意跨年夜將實施3階段的進散場交通管制，共有7個管制點，包括水管路與義大二路口、澄觀路與水管路口周圍等。詳情請上義大世界跨年活動官網查看。