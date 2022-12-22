苗栗地檢署對準苗栗縣長鍾東錦提出當選無效訴訟，國民黨主席朱立倫發言聲援引發聯想。國民黨文傳會主委洪孟楷今表示，希望司法是台灣民主最後防線，不希望檢調變政治追殺工具，任何違反比例、不公不義的事，國民黨都會勇於發聲。

洪孟楷質疑，台南88槍到底偵辦了沒？黑心快篩現在有沒有查獲？這些都影響全國人民權益，不能選擇性辦案；偵查有一定法律程序，相信司法會是台灣最後一道防線，但呼籲不要違反比例原則，尤其過去大砲打小鳥的事情不斷發生。

洪孟楷說，檢調應該對每一案一視同仁，有違法不應放過，但若想要借用司法與檢調力量改變選舉結果，就沒辦法接受；九合一選舉落幕，12月25日新任縣市長就將上任，尊重台灣人民智慧。

國民黨立委費鴻泰，今年類似案例已有兩次，一個是準新竹市長高虹安，一個就是苗栗縣，不知還有沒有第三地，相信司法公正，但檢調麻煩努力一下。