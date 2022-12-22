北市府徵才，北市就服處辦理明年第1次就業甄選活動，共釋出133個職缺，月薪最高達63K，勞動局表示，今日上午10時起至12月28日下午5時受理網路報名，包括社工督導、研究員、工程師、心理師、企劃師等職缺，預計明年1月15日舉辦甄試。

勞動局表示，本次就業甄選共32機關參加，提供133個職缺，包括社工督導、研究員、工程師、心理師、企劃師等多樣化職缺項目，薪資40K以上職缺多達48個，月薪最高達63K。

就服處指出，北市所屬各幼兒園提供廚工職缺，本次開出職缺的包含大安區建安國民小學；內湖區碧湖國民小學；北投區北投國民小學；士林區文昌國民小學；南港區東新國民小學；中正區忠孝國民小學；大同區日新國民小學、大同幼兒園計8個幼兒園共9個職缺，月薪最高達35K。

就服處也說，北市府都發局聘用副工程司提供54K高薪，工作內容為辦理社會住宅管理、維修及採購、社宅物業服務品管等業務。此外，都市發展局及工務局所屬機關也開立共51個職缺，薪資介於30K至54K間，工作內容為配合市府重大政策辦理都市計畫、生技園區聯外道路及北部流行音樂中心及本府各機關等建築工程等業務。

就服處表示，北市衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供共49職缺，起薪均落在36K至48K間。其中北市衛生局約聘關懷訪視督導職缺，起薪高達46K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到63K的高薪，工作內容為督導社區精神病人、疑似精神病人及自殺高風險個案之整合性評估等業務。