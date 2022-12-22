2022美國繆思設計大獎（MUSE DESIGN AWARDS）近日揭曉，得獎結果傳回捷報，由台灣建築師陳柏宏設計的新竹市議會議事大樓室內整修再生案，榮獲「建築設計類」銀獎殊榮。

新竹市議會指出，新竹市議會的議事大樓是於1953年興建，是座已將近70年的歷史建物，議長許修睿有感於建築老舊，關係到議員開會與結構安全，決定予以整修，工程項目除了加強結構與安全設備之外，在室內裝修部分利用3樓原本閒置休息室空間，規畫「團體貴賓接待室」與「媒體發布中心」。

最特別的是3樓屋頂的部分，在建築師的建議下拆除既有天花板露出屋頂結構，許修睿更決定保留70年前的「三角形簡易鋼桁架」和「木製屋頂椽子」，讓更多人了解這座歷史建物的原始風貌，創造空間再生與新舊空間的歷史對話，體驗脈絡下議會大樓的時代風格。

整建工程是由陳柏宏設計、好士達營造承包工程，總工程款約4500萬元，完工啟用之後，受到許多拜訪團體、貴賓的讚許，如今再獲國際大獎肯定，實至名歸。

許修睿表示，特別恭喜與感謝陳柏宏的精心設計，與工程單位的安全施工，工程期間造成議員與職員工些許的不便，但是成果是值得的，更重要的是，新竹市議會議事大樓終於拿到使用執照，符合法規需求，讓大家安心在議事大樓開會與辦公。

美國繆思設計大獎是由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與，可謂最具影響力的國際獎項之一，新竹市議會議事大樓室內整修案在6000多份的參賽作品中脫穎而出，相當可貴。