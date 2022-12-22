現代人工作忙碌，許多人會選擇泰式按摩來放鬆身心，不過也要注意安全。香港一名30歲男子，最近去泰國旅行，在當地接受泰式按摩，沒想到整個頸動脈撕裂，還差一點變成永久殘障，十分驚險。

腦神經外科專科醫生黃秉康在臉書專頁PO出照片，反問：「頸動脈為什麼會變成這樣？」接著分享案例，原來有一名30歲男子到曼谷旅遊時，做了泰式按摩，醫師推拿時將他折來折去，結果啪的一聲，不小心扭傷頸部，當時他感到頭暈頭痛，可是並沒有多在意，直到旅行結束回香港才就醫，怎料情況變得更嚴重。

由於男子距離按摩到就醫已經過了7天，情況不太樂觀，還出現中風症狀，包括頭痛、頸痛，血管損傷證實為頸動脈撕裂，產生的血堆積在視網膜底下血管，導致眼睛有失明的跡象。

黃秉康指出，男子僅一隻眼睛失明已屬幸運，因視網膜底下血管與腦部相連，血塊可隨血液上腦，引起更嚴重中風。他為男子受傷的地方安裝支架，手術後改善了腦部供血，解除了中風危機，但是視力還是受影響，看東西會模糊不清。

黃秉康解釋，頸動脈撕裂是指血管內膜撕開，血管出現傷口，症狀像是頭痛、頸痛，或者中風的情況，傷口通常不會爆破出血，輕微的可以藥物治療，但若有血塊產生並隨血液上腦，引起頸血管阻塞中風，嚴重需要進行導管手術。若完全阻塞，有機會引起更嚴重的缺血性中風，曾經就有患者因血塊上腦，導致半身癱瘓、無法說話。

黃秉康提醒，進行泰式按摩時，應避免突然的頸部扭動，另外滑雪、跳水等牽涉頸部的運動，也是可能引起頸動脈撕裂的高危險因素，尤其平常少運動、外加熱身不足的人，在頸部缺乏保護下，很容易因姿勢不正確，造成頸部劇烈衝擊而受傷。因此他呼籲，民眾若頸部出現不適，務必要及時就醫。