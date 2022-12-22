溪湖鎮22日5時17分發生住宅火警，霎時烈焰狂然，承租戶1家4口送醫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮22日5時17分發生住宅火警，霎時烈焰狂然，承租戶1家4口送醫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮22日5時17分發生住宅火警，霎時烈焰狂然，承租戶1家4口送醫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮22日5時17分發生住宅火警，霎時烈焰狂然，承租戶1家4口送醫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮22日5時17分發生住宅火警，霎時烈焰狂然，承租戶1家4口送醫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖住宅火警烈焰狂燃 承租戶1家4口嗆傷送醫

溪湖鎮大溪路22日5時17分發生住宅火警，烈焰狂然，一度有民眾受困於2樓，消防弟兄奮勇搶救，承租戶一家4口都被遭嗆傷，3人逃生頂樓過程，被濃煙燻得全身黑灰，幸好即時得到救援，消防員協助緊急送醫。

彰化縣消防局清晨時分接獲火警報案，現場為連棟3樓RC建築物，1樓有火煙冒出，疑似有一位民眾受困於2樓。

彰化縣消防局第三大隊總動員，出動7個消防分隊，消防人員緊急搭起第一面架梯至2樓陽台入室搜救，1名年約30歲男性原於二樓房間關門待救，後來轉至二樓後方陽臺待救，05時38分接觸受困民眾，05時46分消防人員於2樓後側陽台架梯將民眾救出，生命徵象穩定，給予急救處置，送往衛福部彰化醫院。

溪湖小隊長徐鳳明現場指揮搶救，同步於05時38分動員消防人員爬到頂樓，救援3位逃生民眾，消防人員引導帶至1樓，其中1名女性44歲及2名男性53歲及51歲經救護人員評估其意識清楚，疑似嗆傷送往衛福部彰化醫院，沒有生命危險。送醫4人是一家人，為承租戶，包括承租夫婦和承租人弟弟與兒子。

彰化縣消防局第三大隊提醒，火警時避難至隔壁戶頂樓相對安全區，05時45分現場火勢撲滅，燃燒樓地板面積約20平方公尺，共動消防車16輛、救護車5輛，消防人員42人，肇事原因和損失都還待進一步調查。