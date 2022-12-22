行政院會宣布「開放小三通春金馬人民先行」，國民黨立委陳玉珍表示，對這個遲來的好消息，雖然還是覺得門開的不夠大、不夠快，但對中央在春節前能夠宣布開放讓金馬人民在春節前後可透過小三通進出國門，也算是一份冬至團圓禮。

陳玉珍說，她從今年年初在立法院中便不斷地呼籲，中央應考量金門人民對小三通復航的呼聲。當時中央不論是陸委會、衛福部，甚至是行政院蘇貞昌院長，都說不出一套說服金門人民的理由。明明台北跟廈門都還持續直航，為何飛機可飛，金門人民就無法坐船往返廈門？直到上週她詢問到國安會秘書長顧立雄，聽到顧秘書長回覆春節前會定案，她才開始感受到風向開始轉變，感覺到小三通復航有望。

陳玉珍提到，此次春節專案未包含台商，對台商返台團圓的路還是困難重重。她希望中央仍應考量台商也是我國國人，他們出外打拚，想要春節回家團圓而不可得，實在愧對他們。他呼籲中央應增加兩岸直飛的航班，有更多的航點，讓他們可以回家與家人團聚。

陳玉珍強調，這次小三通先開放金馬人民，未開放台商中轉，雖然跟她的期待還是有差距，但「先求有，再求好」，先讓在金門的鄉親跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬鄉親，今年可以透過小三通回鄉團圓，讓金門鄉親的需求先得到滿足，再來繼續爭取台商權益，最終讓小三通完全復航。