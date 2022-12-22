花蓮果菜批發市場今晨驚傳槍響，一名潘姓男子今天凌晨4時許駕車違規紅燈左轉，見警攔查便踩緊油門加速逃逸，一路衝進果菜批發市場並撞擊其他車輛，由於當時為市場攤商作業時間，警方擔心攤商受害，先擴音提醒民眾閃避，再對潘男車輪開槍，防止車輛繼續亂撞，最後順利將潘男逮捕，並在車上起出二級毒品安非他命，全案將依妨害公務、毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

今天凌晨4時許，花蓮警分局自強派出所員警，在市區中山路與國聯一路路口，發現一輛自小客違規紅燈左轉，準備上前攔查時，該車駕駛不僅拒檢攔查，更狂踩油門加速逃逸，雙方在市區街頭上演追逐戲碼，該車更一路衝進果菜批發市場。

由於清晨有許多民眾早起運動，警方擔心無辜用路人遭受波及，在尾隨該車時，沿途開啟警示燈，加上當時是市場作業時間，許多攤商正準備擺攤開市，警方擔進入市場後趕緊開啟擴音器，要求駕駛停車受檢，並提醒市場民眾注意安全，經制止不聽，加上該車已撞上市場車輛，便朝車輛左後輪開一槍，順利阻止車輛繼續衝撞前進。

花蓮潘姓男子今天凌晨4時許駕車違規紅燈左轉，見警攔查便踩緊油門加速逃逸，一路衝進果菜批發市場並撞擊其他車輛，警方擔心攤商受害，對潘男車輪開槍，順利將人逮捕。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方待車輛停止後，在駕駛潘男身上查獲二級毒品安非他命，全案依妨害公務、毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。事後花蓮警分局說明開槍緣由，強調自強所同仁用槍符合《警械使用條例》，有效阻止危害發生，保障民眾安全。

不過市場鮮少發生車輛衝撞事件，潘男莽撞的行為也被攤商紛紛用手機錄下，上傳至花蓮地方的臉書社團。據該影片，有許多攤商憤怒譴責潘男「你這樣開進來，有多少人有危險知道嗎？我差點被撞到」，不過潘男被警方壓制在地後卻不斷哀號，更裝可憐的推卸責任說「自己什麼不知道」。