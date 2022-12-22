網紅「理科太太」日前和線上課程平台合作推出「諮商筆記」，分享在諮商室100多個小時的心得，消息曝光後引發各界抨擊，昨(21日)宣布全面退費，沒想到卻將蔡康永牽扯入其中，讓網紅陳沂忍不住為他抱屈：「還要被妳胡亂消費一波」。

「理科太太」先前推出的「諮商筆記」引發爭議，當時還撂下狠話要「酸民惦惦」，沒想到昨(21日)宣布全面退費，並要將內容放到podcast播出，對此，陳沂直言講這種話很矯情，認為惹出爭議才扯這些，不解先前嗆網友的氣勢都到哪去，接著強調：「要賺錢的就清楚跟你們說我要賺錢、單純分享的我就不營利」，認為做人或做生意都該誠實坦然。

理科太太宣布全面退費時，還表示「康永哥對我說，我沒有讓愛我的人失望」，此舉讓陳沂頗為不滿，再次發文表示不解為何要牽扯到對方，直言：「如果我是蔡康永，應該會覺得很不爽吧？想說妳賣課程老子又沒分到錢，還要被妳胡亂消費一波」，雖然不知道兩人交情如何，但此舉都是不該對朋友應有的行徑，但也不忘強調：「不過我不是蔡康永啦，也許情商很高之人被消費都能處之泰然也說不定」。

對此，網友紛紛留言：「好幾次風波後續處理方式很不優，情商實在不好」、「之前站出來幫她講話，還幫她修改課程名稱的那位姐姐應該更無言」、「原來我們有一樣的看法，還想說為什麼要把蔡康永拖出來」。