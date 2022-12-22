CloudMile萬里雲攜手大車隊(2640)合作開發AI技術，讓小黃司機可以精準即時熱點找客，準確率高達96％。另外，也獲得亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的「2022國際創新獎」。

萬里雲與台灣大車隊共同開發的AI技術預測叫車熱點(AI熱點)，是台灣大車隊與CloudMile萬里雲2020年初展開的專案，在雙方的共同努力下，僅花費6個月的時間就分析完台灣大車隊累積16年的行車資訊，成功開發並推出準確率高達96％的AI熱點，透過即時比對乘客資訊、地區與時段的方式更新黃金「載客熱區」，目標是讓小黃及多元計程車司機可以隨時隨地參考即時資料，精準掌握客流，藉此降低計程車空車率跟馬路載客的油耗成本。

55688集團旗下台灣大車隊首創APP叫車服務，滿足乘客的叫車需求，至今累積用戶數已超過650萬，每年可取得將近8,000萬趟的乘車大數據，近年55688集團更持續透過大數據、AI挖掘用戶需求，APP提供消費者更便利多元的生活媒合服務，邁向「新生活服務生態圈」。

為解決計程車空車消耗，提升司機載客率，台灣大車隊與新創公司CloudMile萬里雲合作，運用車隊累積了10多年來數億趟的載客巨量數據，共同打造「台灣大車隊AI熱點」服務，成功協助計程車司機省下每天約1小時的空車消耗時間、每月5,000元的油費，平均每台計程車每月可省下1,851磅碳排放量，提升營運效率，同時也實踐永續運輸服務。