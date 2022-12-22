微星(2377)推出搭載INTEL 第13代處理器「MPG Infinite X2 13F」電競桌機，搭配最新NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡、240mm 一體式水冷和最新的ATX 3.0電源供應器、RGB自定義燈效，標準機箱設計易於升級特性與4mm鋼化玻璃側板設計，符合EMI規範，避免電磁干擾影響電子設備，提供玩家多一層保護，展現個性化電競桌機。

微星今年7月起，營收開始呈現年減，8、9、10連續3個月營收年減逾3成。今年受到大陸封城和俄烏戰爭影響，終端需求疲弱，第3季應該是今年營收谷底。

微星衝刺年底商機，再發布電競新品。MPG Infinite X2內置VGA支架設計，以防止顯示卡板彎曲，同時搭載「Silent Storm Cooling 2」與「240mm一體式(AIO)水冷散熱器」，在高負載下不必擔心系統過熱問題，玩家可以享受穩定的遊戲體驗。透過Mystic Light軟體，可自定義燈光效果，展現燈效氛圍與個人風格。

透過桌機側邊的手轉螺絲，可以輕鬆卸下機箱側蓋，並透過EZ M.2固定卡扣，無須準備螺絲起子即可徒手升級M.2 固態硬碟，標準尺寸機箱可以輕鬆兼容各項標準零組件，十分便利。

機身上方巧思設計「磁吸式防塵網」，讓玩家可以輕鬆清理，使系統穩定性提升。機身背面搭載「USB 3.2 Gen 2x2 Type C」支援最高傳輸速度為20Gbps，讓玩家能享受秒傳大檔的便利性。

GeForce RTX 40系列顯示卡由全新的超高效 NVIDIA Ada Lovelace架構和第三代RTX提供支援，在效能上實現了質的飛躍。為玩家及內容創作者在遊戲幀數、視覺效果和更多的平台功能等帶來巨大的躍升。圖形技術的巨大突破讓GPU在未來將扮演重要的角色，帶來更具沉浸感的遊戲體驗、超乎想像的AI功能和更快捷的內容創作流程。