高雄日前傍晚，33歲簡姓男子因妻子林姓女子羊水突破裂將臨盆，立即開車到婦產科診所接生，卻陷入車陣中無法動彈，簡男見妻子情況危急，著急到派出所求助。警方聽聞後，立即鳴笛開道，闖了約20個紅燈，將25分鐘的路程縮短為9分鐘，協助簡男火速將妻子送到診所。事後簡男致電到派出所，對於警方協助，深表感激。

住在苓雅區武嶺街一帶的簡男因妻子林女近期將臨盆，休假在家照顧她，19日下午5時40分許，林女發現下體溼溼的，驚覺羊水破裂，趕緊呼叫簡男送她到鼓山區美術東二路一帶婦產科診所生產，簡男聽聞後，立即開車載著林女出門。

因正值下班通勤時間，車流眾多，簡男一家被困在車陣中，簡男見妻子因陣痛而冷汗直冒，情況非常危急，於是開車到附近派出所值班台求助。

簡男下午6時前往三民二分局覺民派出所求助，並著急得說，妻子羊水破要生了！值班台員警聽聞後，立即派遣派出所員警到簡男車上查看，見臨盆林女神情痛苦，立即駕駛巡邏車沿路鳴笛開道，簡男則在後跟從。

經員警開道闖了約20個紅燈後，於9分鐘後抵達簡男指定的婦產科診所，簡男立即下車致謝並將妻子送往診所準備接生。據了解，此次員警救援，從原本花費25分鐘路程大大減少至9分鐘，簡男事後也打給派出所，表示母子皆平安，並說幸虧有員警及時幫忙，妻子才能盡快到專業的診所接生，對員警深表感激。