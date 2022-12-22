一份關於整合美國海軍陸戰隊新兵訓練營（bootcamp）的委外學術報告建議放棄對新訓教官有性別區分的敬語「Yes Sir」以及「Yes Ma’am」，但海軍陸戰隊領導階層仍在猶豫是否要採用這一個改變，擔心新兵下部隊後銜接不上部隊文化，同時也認為，稱呼先生、女士也是部隊文化和歷史的一部分。

據美國《海軍陸戰隊時報》（Marinecorps Times）20日報導，這一份委外報告，是海軍陸戰隊於2020年委託匹茲堡大學（University of Pittsburgh）所編寫並於2022年完成，報告指出，美國目前一半的軍種已經取消了訓練人員的性別識別符號。

US Marine Corps to dispense with "Yes, Sir!" in deference to "gender identity" concerns.



The United States military is a hollow shell.https://t.co/Q6DUNwuBGu — Will Schryver (@imetatronink) December 21, 2022

「陸軍、海軍和海岸警衛隊在綜合環境中，有效地不再強調性別。」報告指出。「這些軍種的新兵不再說「女士」或「先生」，而是用他們的軍銜或角色和他們的姓氏來稱呼他們的教官。帶有性別的標識符讓新兵首先想到或視覺上搜索教官的性別，然後才是他們的軍銜或職務。」

該研究作者建議，放棄「先生」和「女士」，而採用中性的「教官，將有助於部隊文化，作者寫道：「性別中立的標識符是規避這些問題的一種明確、公正的方式。採用性別中立的標識符消除了誤稱教官的可能性，這可能會無意中冒犯或導致不和諧。通過教導新兵對他們的教官使用不分性別的標識，部隊強調了尊重權威人物的重要性，無論其性別如何。」

海軍陸戰隊訓練和教育司令部參謀長霍爾（Col. Howard Hall）上校12月對國防部婦女事務咨詢委員會（Defense Advisory Committee on Women in the Services）表示，海軍陸戰隊領導階層正在考慮這一建議，以指導新兵訓練營的整合工作。但是，領導人他們仍有擔憂。

霍爾在12月6日維吉尼亞州阿靈頓舉行的季度公開會議上告訴該委員會。「老實說，這不是一個快速解決方案。在我們的年輕新兵中灌輸了什麼，當他們畢業並進入艦隊海軍陸戰隊時，會不會得到加強？因此，我們再次希望避免任何「應急解決辦法」（quick-fix），因為這些解決方案會帶來進一步的擾動。」

匹茲堡大學的報告強調了海軍陸戰隊新兵訓練營以男性新兵為中心並使男性海軍陸戰隊員成為標準的一些方式。在新兵營教授的5大部分部隊歷史中，有3個部分沒有明確提到女性海軍陸戰隊員，而「核心價值觀」課程在舉出現實世界的英雄主義和領導力的例子時，只強調男性海軍陸戰隊員和水手的故事。

不過，海軍陸戰隊的女性成員比例仍然很小，直到2019年，所有女性新兵都在南卡羅來納州海軍陸戰隊新兵營帕里斯島的一個營裡做訓練。發展至來到了，2個女性海軍陸戰隊新兵營在做訓，但訓練教材卻遲遲不能跟上這一現實。

霍爾說，海軍陸戰隊正在努力改變匹茲堡大學研究報告中強調的培訓教材，但對採取任何會使新兵訓練營的做法與艦隊的做法脫節的行動表示擔憂。

Yes, sir or ma’am, the Marine drill instructors will go gender neutral. https://t.co/gDxo25QmUJ — AFCYBERGATOR61 🇺🇸🐊 (@WhiskyKilo61) December 21, 2022

「突然間，我們在新兵訓練中改變了一些東西，新兵們開始下部隊時，開始使用了不同的標識符。」「這不是我們一夜之間就能改變的事情，因為，我們同樣有一個“長官，女士“的歷史。」

如果我們在根本層面上改變了什麼，我們如何在艦隊海軍陸戰隊做出相應的改變？所以這不是我們能單獨實施的，性別標識符建議是海軍陸戰隊新訓培訓咨詢委員會目前正在考慮的眾多建議之一。目前還不清楚該部門何時會決定推行哪些建議。