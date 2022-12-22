限塑、減廢是全球共同目標及趨勢，為減少一次性產品，除了德國已在法令明定2023年起提供外帶的餐飲場所應提供循環容器借用外，其他國家民間也有推出循環杯借用服務，環保署除了從今年7月1日起推動自備循環杯折5元外，明年起更要求連鎖超商及連鎖速食業者應至少有5％門市提供循環杯借用，並要在2025年提升至30％，2項政策合計起來，預估可年減少5.8億個一次性杯子使用。

環保署今天公布「外借杯良好服務標誌」選結果，以「齊心協力」獲得最高票，並頒給4家連鎖業者包括統一超商、麥當勞、肯德基及安心食品（摩斯漢堡），代表這些業者提供的循環杯清潔、使用流程經過環保署驗證，雖然法規明年才實施，但全台已有833家門市提前開跑。

環保署主任秘書葉俊宏表示，明年起連鎖速食店及便利商店要有5％的店面提供循環杯免費借用服務，但部分民眾仍對循環杯有疑慮，因此環保署訂定良服服務指引並推動「自主標章」，今天頒發4家業者取得良好標誌，代表使用安全無虞。

環保署資源回管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，就算未取得標章的連鎖便利商店或速食店仍要在明年在5％的門市提供借用循環杯服務，若未提供可處1200元至6000元罰鍰並令限期改善，未改善還可按日連罰，直到改善為止。

其中，摩斯漢堡及統一超商，需要下載APP才可以50元或100元押金借用，而麥當勞及肯德基則與「好盒器」合作，加入LINE好友即可免押金借用。