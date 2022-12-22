美股道指升逾五百點，反映中概股表現的金龍中國指數升3.7％，帶動港股22日早段開盤漲逾三百點。
香港信報報導，恒指開盤漲376點或1.97％，報19,537，重上10天線（約19,459點）之上。
國指開盤漲133點或2.1％，報6,633。科指開盤漲109點或2.7％，報4,134。
個股方面，友邦開盤漲2.1％，報86.05港幣。騰訊開盤漲2.6％，報319港幣。美團開盤漲3.2％，報179.7港幣。平保開盤漲2.3％，報51港幣。港交所開盤漲2.1％，報335港幣。
美股道指升逾五百點，反映中概股表現的金龍中國指數升3.7％，帶動港股22日早段開盤漲逾三百點。
香港信報報導，恒指開盤漲376點或1.97％，報19,537，重上10天線（約19,459點）之上。
國指開盤漲133點或2.1％，報6,633。科指開盤漲109點或2.7％，報4,134。
個股方面，友邦開盤漲2.1％，報86.05港幣。騰訊開盤漲2.6％，報319港幣。美團開盤漲3.2％，報179.7港幣。平保開盤漲2.3％，報51港幣。港交所開盤漲2.1％，報335港幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。