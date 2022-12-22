初為人父的王子軍（右）和太太分享使用新北市育兒資訊網和育兒育兒寶貝袋的經驗，懷中3個月大的寶寶剛好搭了一個哈欠，左為社會局長張錦麗。（陳慰慈攝）

新北市社會局自2020年起媒合民間善款推出育兒寶貝袋，普發給新生兒家長，除增進親子互動，也讓家長了解幼兒發展的歷程。今年再度運用幼幼基金會600萬元及無名氏200元萬善款，推出育兒寶貝袋3.0，共製作了2萬8000份，分送到各區戶政事務所，凡新生兒父母辦理登記時即會贈送。

「每次搖鈴搖一搖，寶寶就睡著了！」初為人父的王子軍，坦言為了育兒一直上網找資訊，幸好新北市推出育兒資訊網和育兒寶貝袋，讓他可以得心應手。育兒督導許雅婷說，寶貝袋裡的蔬果切切組合，可以訓練寶寶小肌肉的發展，兒童發展指引是爸媽非常棒的入門工具書。

具有布農族血統的王子軍，寶寶3個月大，他在辦理出生登記時就從戶政所獲得育兒寶貝袋，他說寶貝袋裡除了許多玩具外，還有說明及0到6歲發展量表，原來每項玩具的設計，背後都有發展觀察和用意。

板橋信義公托中心托育人員劉雨慈示範每件教玩具的使用，像是軟皮球、迴力小汽車等，可以觀察寶寶的粗細動作和手眼協調，洗澡書可以讓父母邊幫寶寶洗澡邊講故事和認知，這些都能增進親子關係，同時檢視孩子的發展狀況。

社會局長張錦麗進一步說明，育兒寶貝袋3.0進一步優化2.0內容，具有三大亮點，包含工具指引，豐富不同年齡層的發展內容，以及父母隨年齡層如何跟孩子互動；其次是提帶設計增加襯底，方便收納攜帶；最後是提醒在疫情期間如何清潔及消毒玩具。

兒童托育科長林秀穗表示，育兒寶貝袋3.0版共製作了2萬8000份，分送到各區戶政事務所，凡新生兒父母辦理登記時即會贈送。另提醒父母如果對小寶貝的發展有任何疑慮，也歡迎來電新北市兒童健康發展中心2955-0885洽詢，或上新北育兒資訊網查詢。