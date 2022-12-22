當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷必須脫離戰線，勇士陷入群龍無首狀態，前役遭到尼克慘電38分後，移師到籃網主場仍然提不起勁，勇士首節就被打出46比17攻勢，落後29分創下隊史最多紀錄，提前宣告勝負已定，終場籃網以143比113痛扁勇士豪取7連勝。

杜蘭特（Kevin Durant）首節火力全開，攻下10分、4助攻、2抄截，歐奈爾（Royce O'Neale）也有11分進帳，籃網此時仍不罷休，第2節繼續將比分拉開至30分以上，半場結束時更是以91比51領先40分之多，不但創下了隊史紀錄，91分也是NBA歷史當中半場（無論上、下半場）得分第3多的紀錄，過往太陽曾在半場就狂攻了107分。

籃網因比賽失去懸念而火力下滑，但過大的分差仍是讓他們保有優勢，甚至一度領先勇士44分，也是目前為止聯盟最大領先紀錄，最終勇士狂丟了143分，打破了科爾（Steve Kerr）執教以來單場最多失分紀錄，勇士以2連敗結束了東區客場之旅。

籃網此戰有9人得分超過雙位數，杜蘭特攻下全隊最高23分，歐奈爾拿下14分，班西蒙斯（Ben Simmons）有10分進帳；勇士方面，備受期待的選秀榜眼懷斯曼（James Wiseman）攻下30分，刷新職業生涯最高得分紀錄，另外有6籃板、2助攻及1火鍋的演出。