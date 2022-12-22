出國必拍！LINE Pay人氣最旺的「LINE Pay熊大店長」宣布進駐桃園機場昇恆昌免稅店送LINE POINTS，在國人重啟海外旅遊之際，3.5米「LINE Pay熊大店長」陪伴民眾重溫出遊旅行的幸福感，預料將成為出國旅遊的第一站打卡熱點。

出國旅行的幸福感從踏入機場開始，高人氣的3.5米「LINE Pay熊大店長」即日起至1月31日限時進駐桃園機場第二航廈出境大廳昇恆昌免稅店，化身為行李箱裡最暖心的好玩伴，陪伴所有旅客感受再次旅行的幸福及喜悅，旅客可以近距離與「LINE Pay熊大店長」拍照打卡，手牌標語更直接大秀「終於輪到我出國」、「猜猜我要飛哪」的好心情。

同時，LINE Pay也攜手昇恆昌送優惠，至1月31日止，旅客於桃園國際機場、台北松山國際機場、台中國際機場及高雄國際航空站的昇恆昌免稅店，單筆交易滿2000元即享LINE POINTS 88點回饋，免稅及回饋一次獲得。

歲末年終更是家人好友聚會旺季，LINE Pay集結年終必吃火鍋燒肉店、人氣餐酒館及秀泰影城推消費滿額回饋LINE POINTS。2023年1月1日前每週五、六、日至指定人氣餐酒館包含Closet衣櫥餐酒、貓下去敦北俱樂部＆俱樂部男孩沙⻯等，使用LINE Pay單筆消費滿1499元享LINE POINTS 5％回饋，綁定中信LINE Pay卡付款再享5％點數回饋，合計最高可享10％回饋，最高可獲LINE POINTS 300點。

超夯的Umai屋馬燒肉、牛角日本燒肉專門店、海底撈、鼎王、無老鍋等聚會必吃火鍋燒肉店，2023年1月1日前每週五、六、日單筆消費滿2023元即享LINE POINTS 2％回饋，綁定中信LINE Pay卡再享4％，合計最高可享6％回饋；2023年1月1日前每週五、六、日至秀泰影城單筆消費滿600元亦享LINE POINTS 40點回饋。

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