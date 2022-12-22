世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間21日表示，關切中國新冠病毒感染人數激增，表示需要更詳細的數據，以便全面評估疫情。更有官員指出，中國統計新冠病例的努力可能面臨困難，而未來幾周當地是否有足夠疫苗接種來緩解Omicron的衝擊，有待觀察。

路透報導，世界第二大經濟體中國近來染疫人數激增，有預測表明，中國2023年可能面臨超過百萬人死亡情形。譚德塞直言，由於報告的重症病例越來越多，WHO對中國不斷變化的情形深感關切。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，儘管中國官方聲稱重症監護病房（ICU）的病例數量相對較少，但是據傳ICU已經滿員。他直言，中國的行動落後於實際情況的發展。

譚德塞強調，WHO需要更詳細的資訊，包括疾病嚴重程度、住院人數和必須提供重症監護室支援等，以便全面評估疫情，並已準備好與中國合作，以改善收集關鍵數據的方式。

萊恩表示，過去幾周，中國的疫苗接種率激增；未來幾周是否可以進行足夠的疫苗接種，以緩解Omicron浪潮的衝擊，有待觀察。他說，WHO將鼓勵進口疫苗的工作，但也要盡可能找到更多的地方生產疫苗。

與此同時，德國政府發言人證實，柏林已將其生產的第一批BioNTech新冠疫苗運往中國，將為居住在當地的德國僑民接種。這是首批向中國交付的外國生產新冠疫苗。