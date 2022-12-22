南韓28歲女星韓韶禧，擁有甜美臉蛋與清新氣質，以《夫婦的世界》的呂多景一角受封「最美小三」爆紅後，又接續在《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《單戀原聲帶》等3部夯劇中演出，成功晉升為一線女星。不過，當年爆紅時她曾因過去滿身的刺情照片被網友挖出，而遭到酸民攻擊，如今她雙臂的刺青雖已消除，但近日出席活動時，還是被眼尖的網友發現她胸側性感的刺青圖騰，意外引發話題。

韓韶禧在2020年憑著《夫婦的世界》的呂多景一角爆紅後，過去的種種便一一被挖出，其中一項就是她滿身的刺青。據了解，韓韶禧在尚未出道前，曾在雙臂、腰部及身體各處刺青，加上過去抽菸的照片被公開後，讓她一度被標上「太妹、叛逆女、清純崩壞」等標籤，飽受外界的批評。韓韶禧的好友看到後也跳出來護航，表示這是韓國社會對於女性的性別歧視，若是換成男演員或許就不會被罵；而韓韶禧本人則出面大方回應：「那時候的我是我，現在的我也是我，那也曾經是我的一部份」。

另外，韓韶禧還解釋手臂上的刺青，其實是奶奶的「生日花」，為了感謝奶奶在她父母離異後的關愛及撫養，即使生活相當辛苦，仍付出全力照顧她，奶奶就是她的一切；大方又誠實的態度意外獲得好評，但韓韶禧在進入演藝圈後就已透過雷射手術一一消除了，讓粉絲大感可惜。

不過，近日韓韶禧出席「Asia Artist Awards」頒獎典禮時，曾穿著一件白色的細肩帶洋裝優雅出席，當她抬起手時意外曝光了「側胸的刺青」，讓網友們看了直呼「好性感」、「原來刺青還在」、「她的刺青都很有意義」、「依然很美的女神」意外獲得熱議。