寒流一波接一波，武陵農場連日來驚喜不斷！有小冰宮之稱的「紫藤園」22日清晨出現水晶柱奇景，許多遊客第一次看見驚呼連連。副場長胡發韜指出，原本為防止灌溉水管因天冷出現爆管現象，意外造成冰雪奇緣童話般夢幻，已逐漸成為武陵農場冬季寒流限定景點。

武陵農場耐寒植物也悄悄裹上一層冰衣，相當美麗。（武陵農場提供）

武陵農場今天早上出現負1.5度的低溫，位於桃子園附近的「小冰宮」藤花園再現冰雪奇緣美麗景象，晶瑩剔透、夢幻無比的冰柱令人大飽眼福，許多耐寒植物也悄悄裹上一層冰衣，相當美麗，眼尖遊客趕緊拿出手機捕捉，深怕限定美景稍縱即逝。

武陵農場今天早上出現負1.5度的低溫，車頂結冰形成美麗景象。（武陵農場提供）

副場長胡發韜表示，近期園區天寒地凍，原本只是為了防止水管內的水因結冰而增加體積，進而發生灌溉水管爆管的現象，卻意外造成雪白、夢幻又美麗的水晶冰宮景色，目前來場遊客中已有許多視途老馬與專業攝影愛好者特地造訪拍照及打卡，並已逐漸發展成為武陵農場冬季寒流限定景點。

寒流一波接一波，武陵農場今天早上出現負1.5度的低溫。（武陵農場提供）

遊客開心說，他們是上山來追雪的，雖然等不到下雪，但沒關係，能目睹武陵農場水晶冰宮，一切等待也算值得。武陵農場呼籲來場的遊客要注意低溫，請做好做足必要的保暖的措施，另外結霜時地面也會陽光照射融解比潮滑，須注意小心行走，放慢腳步，避免滑倒。