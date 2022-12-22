Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒涉不法吸金，涉嫌從2020年起在官網成立保本投資方案，以高固定利率對外招攬投資，不法金額達數億，稍早遭檢方聲押。事實上，黃偉軒靠著比特幣交易起家，進而投入虛擬貨幣錢包領域，2019年創立Steaker平台，爾後管理超過新台幣20億的資產，是台灣區塊鏈的傳奇人物。

31歲的黃偉軒就讀台大資工系期間購入比特幣，嗅到區塊鏈與虛擬貨幣產業的潛力，開始深入研究。研究所期間則開始專研虛擬貨幣錢包、分散式運算、共識機制的研究，畢業後曾進入Yahoo雅虎擔任軟體工程師。

經過時間累積，黃偉軒在2017年受到黃立成提攜，進入旗下虛擬貨幣項目「秘銀（MITH）」並在隔年擔任公司執行副總。隨後黃偉軒更鎖定虛擬貨幣資產管理領域，於2019年創辦Steaker平台。

Steaker平台打出「提供多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益。」理念，希望能讓投資虛擬貨幣變得更為平易近人，並提供年化報酬率從6%到36%的美元穩定幣方案，協助投資人降低自主操作的風險，成功在幣海殺出一條血路，客群囊括投資小白與高資產人士。

然而，全球第二大虛擬貨幣交易所FTX破產後，Steaker也受到波及，帳面損失金額達1066萬美元，隨後就爆出公司高層遭調查的消息，是否與FTX事件有關仍待釐清。

黃偉軒遭調查後，Steaker在官網貼出最新聲明強調，「案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。」

該公司也提到，「自FTX系統性風險事件造成Steaker業務上的衝擊及損失後，創辦人Wilson Huang及團隊一直未曾放棄，試圖擬出方案幫助公司以及受影響用戶獲得補償，並且向FTX展開追償行動，更積極地規劃未來藍圖，期望以新推展的業務儘速幫助公司及本次受影響用戶脫離虧損開始獲利。」