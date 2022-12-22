新北富邦U18棒球邀請賽22日展開8強賽，尋求5連霸的新北藍此役靠著先發投手蕭齊4局僅被敲1安、投出5K，與接手的陳睦衡合力壓制對手，以2比0擊敗台中市，搶下4強門票。

蕭齊此役用68球投4局，投出5次三振、2保送，僅在2局被敲1支內野安打，靠著隊友守備幫忙力保不失，接手的陳睦衡表現更是精彩，用37球投3局，讓對手9上9下還吞下5次三振，兩人聯手封鎖台中市打線。

投手有好投，打線也在首局就有所發揮，2出局後劉俊緯、林佳緯連續2支內野安打加上對方守備失誤先馳得點。4局下新北藍攻勢再起，2出局後李安家、許子謙、宋柏翰連續3支安打再添1分保險分。

新北藍在預賽3連勝晉級8強，來到淘汰賽投打守繼續有穩定發揮，以4連勝挺進4強賽，接下來將與台北市、新北白之戰的勝方爭奪冠軍戰門票。

另場上午在三重的8強賽，高雄市以4比0擊敗屏東縣，成功搭上4強列車，明天將與新竹市、台東縣的勝方交手。