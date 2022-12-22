婚前是情場浪子、前女友多到被虧「一桌不夠坐」的高山峰，婚後大轉變，不但0緋聞，還變成愛家的寵妻好男人，令大家驚訝不已。近日他在節目中分享婚姻生活，笑稱老婆連自己的內褲長什麼樣子都不知道，因為所有衣服都是他洗。此外更毫不避諱放閃：「我會努力讓老婆永遠幸福」，羨煞眾人。

婚前高山峰花名在外，是演藝圈有名的夜店咖，2011年他奉子閃婚，外界並不看好，沒想到多年過去，高山峰不但0緋聞，成為兩寶爸之後，還包辦所有家事。高山峰巨大的轉變來自於他對家有很多想像，所以很願意為家庭付出，他也提及：「所有清潔工作都是我在做，平均2天就要洗一次衣服，我結婚已經11年了，我老婆大概都快忘記自己內褲的長相，因為連她的內褲我都洗！」

高山峰透露家事都是他在做，無形顯現他疼愛老婆的一面。(影片來源/11點熱吵店 YT)

高山峰現在將所有的時間奉獻給家庭，收工就會趕去接小孩，生活圍繞著住家、學校、電視台打轉，沒有所謂的自由時間。此外，婚後他賺的所有收入，通通上繳給老婆，他自己只領零用錢，笑稱：「我相信我太太能把錢管理得比我更好！」

如今他們結婚11年，他最大的目標就是讓老婆開心，兩人相處的秘訣就是不去控制對方：「找到願意給彼此足夠自由的另一半、時時設身處地為另一半著想的人，就會相處得很開心！」，他更許下心願「我會努力讓老婆永遠幸福」