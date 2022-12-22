美國聯邦參議院今天確認了精通俄語、資歷豐富的職業外交人員崔西擔任美國駐俄羅斯大使，在美俄關係因烏克蘭戰事緊繃之際，終結了3個月的駐俄大使空窗期。

法新社報導，參院今天以93對2票確認了現任美國駐亞美尼亞大使的崔西（Lynne Tracy）擔任駐俄大使。崔西曾是美國駐莫斯科使節團第二號人物，如今將成為接掌此一外交要職的首位女性。

這項人事任命表決完成數小時後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於美國國會發表演說。這是澤倫斯基自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月揮軍入侵烏國以來，首度踏出國門。

參院外交委員會主席、參議員梅南德茲（Bob Menendez）說：「雖然蒲亭持續推進這場殘酷的戰爭，我們仍需要一位能在莫斯科代表我們的大使。」

梅南德茲在參院議場表示：「面對一個充滿敵意的政府，崔西有勇氣履行職責，並在克里姆林宮的高牆外代表美國。」

崔西填補前駐俄大使蘇利文（John Sullivan）卸任後的空缺。由於總統拜登試圖不讓錯綜複雜的外交管道受到動搖，蘇利文是拜登上任後少數獲留任的前總統川普任命人士之一。

蘇利文9月因愛妻羅德里格斯（Grace Rodriguez）重病辭官，卸任隔日妻子便因癌症與世長辭。

據路透社報導，崔西精通俄語，曾在2014年到2017年擔任美國駐莫斯科使節團副團長。

俄方上週質疑崔西的適任性，表示她可能比較適合待在強硬派路線的智庫。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，崔西在媒體上和對外交委員會發表的言論顯示，她在美俄雙邊關係發展上，認為應該對俄方施加更嚴厲制裁。

在俄羅斯2月入侵烏克蘭前，美俄關係早已變調；華府抱怨莫斯科當局在美方人員部署上的種種限制，已讓美國使館人力方面縮編至最基本人員。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1111222