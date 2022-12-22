一名德國政府發言人昨（21）日表示，德國已經將第一批輝瑞/BNT疫苗運往中國大陸，這是新冠肺炎疫情爆發以來，送往大陸的第一批疫苗，發言人指出，這批疫苗將先讓在陸的德國僑民施打。

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月訪問北京時，德國與大陸達成協議，讓在陸德國僑民施打德國疫苗，蕭茲同時也施壓北京，讓大陸公民也能施打這批疫苗。

德國政府發言人表示，「我可以證實，BioNTech的一批疫苗正在前往中國途中。」他並未透露這批疫苗是何時啟程的，以及究竟有多少劑量，不過表示，柏林正在推動德國以外的在陸外國人也能施打這批疫苗，「我們正在推動德國以外外國人接種BioNTech疫苗的可能性。」

發言人說，作為交換，在歐洲的大陸公民也能接種北京科興（Sinovac）疫苗。

本月稍早，德國衛生部宣布，已經批准讓大陸科興疫苗運往德國，讓在德大陸公民施打。歐洲聯盟藥品管理局（EMA）尚未批准施打科興疫苗。

中國大陸新冠病例激增。

中國大陸至今只使用國產疫苗，目前一共有9支疫苗，但是沒有任何一支針對傳染力更強的Omicron變異株。

路透社評論，讓德國公民能施打外國疫苗，對柏林來說具有象徵意義，反映出多年來兩國因貿易、氣候議題關係緊張之際，北京試圖加強與歐洲最大經濟體的連結。

中國大陸於月初鬆綁新冠清零政策，後續傳出確診病例激增，有專家預估，大陸明年恐有超過100萬人病逝。

另外針對大陸疫情，世界衛生組織（WHO）連日來持續表達關切，20日稱大陸疫情恐讓全球邁入後疫情時代充滿變數，昨日世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）又表示，由於病例激增，北京恐難以統計實際確診人數。

在外界擔憂缺乏大陸疫情實際數據下，萊恩表示：在中國，「加護病房的通報數字相對低，不過有傳聞指，加護病房人滿為患」，「我不想說中國刻意沒告訴我們實情，我認為他們是落後了。」

北京昨日通報0例死亡案例，不過報導指出，火葬場外有數十輛靈車排隊等候進入。

萊恩表示，世衛已準備好與大陸合作，改善住院與死亡人數的蒐集方式。