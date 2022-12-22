競選民進黨主席副總統賴清德昨晚表示，若民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面，並點出敗選原因之一是民進黨同志「黑金」問題。民進黨北市立委補選候選人吳怡農今強調，不希望任何一個人的案件，抹黑、汙衊了所有2.5萬名黨員，在北市多年來的努力跟堅持。

吳怡農今天前往中山市場拜票，對於賴清德檢討黑金一事，他指出，民進黨面對11月26日的挫敗，有非常多個面向需檢討，現在參選民進黨主席的賴副總統也提出許多看法，賴也呼籲大家，社會的期待、社會的任何質疑，必須誠心地來面對，不能已讀不回，這是民進黨重新爭取到社會大眾信任最重要的第一步。

吳怡農表示，自己身為民進黨台北市黨部主委的期間，看到社會大眾對於人頭黨員議題開始產生質疑，他們也花了許多時間、精力，重新審核每一份入黨申請，以及確實落實入黨規範，對於新進黨員的申請，一通一通電話的撥，確保每位加入民進黨的都是真心期待、衷心認同民進黨的夥伴們。

吳怡農說，可以跟各位非常有信心的報告，台北市的2.5萬名民進黨黨員，都是非常認同民進黨、熱愛民進黨，不願意看到民進黨受到任何傷害的黨員，也是知道民進黨必須誠心檢討，才能夠爭取到社會大眾支持的黨員，因此，他不希望任何一個人的案件，抹黑、汙衊了所有2.5萬名黨員在台北市這麼多年來的努力跟堅持，民進黨會持續的檢討、努力，他在明年1月8日之前也會盡全力，讓大家看到民進黨誠心面對社會大眾。

另外，民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑昨發聲明槓上民進黨立委何志偉，何志偉原本今天下午將與吳怡農合體舉辦客廳會，昨晚臨時宣布取消。吳怡農說，趙姓前黨員因為個人的案件、個人行為，現在要向社會大眾付出最完全的責任跟代價，民進黨台北市黨部早在趙涉案新聞露出曝光後，黨部知悉後，已經依照程序開除趙的黨籍，「接下來的事情是他個人的問題」。

至於取消客廳會，是否怕被黑道關係影響？吳怡農說，大家想太多了，跟何志偉之間的聯繫主要是因為原本是一個不公開的客廳會，經過雙方討論，現在的共識是活動先暫時取消，是最好的安排。