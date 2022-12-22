富邦金控21日深夜發布重大訊息宣布，將自明年起資產重分類，以9月底會計師核閱數擬制推算，重分類後對淨值影響數約新台幣819億元。同時，富邦人壽董事會也通過總經理陳俊伴規劃退休案，並因應業務需求，決議委任執行副總經理陳世岳擔任新任總經理，待呈報主管機關審查核定後生效。

富邦人壽公告將自明年1月1日起資產重分類，若以9月底財報試算，淨值可提升約819億元（加計韓國子公司是829億元），淨值比達到6.56％，成為第9家資產重分類壽險。

富邦金控指出，陳俊伴深耕保險領域近40年，2011年6月升任富邦人壽總經理，11年以來公司稅後淨利穩居業界前茅，憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，2020年合併總資產突破5兆，2021年富邦人壽獲利更創下歷史新高，合併稅後損益突破千億大關(1,037億元)，同年淨值達5,991億元(不含海外子公司)，淨值比提升為同業最高；期間海外市場亦有所斬獲，2015年3月獲准申設香港壽險子公司，當年12月正式入股韓國現代人壽，成為台灣第一家壽險業者進軍東北亞市場，創下諸多里程碑，11度榮獲《世界金融雜誌》（World Finance）評比「台灣最佳保險公司」。

新任總座陳世岳則畢業於逢甲大學保險研究所，在保險領域從業逾30年，擁有財務精算、銀保及業務通路推展、經營企劃等全方位管理經驗。自1995年加入富邦人壽，陳世岳從基層開始歷練，績效良好，在2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，掌管公司銀保通路經營與發展，有效布局並發揮與台北富邦銀行之合作效益，促進銀保通路保費貢獻成長，寫下新高紀錄。

後續於2019年任業務通路處主管期間，帶領業務部隊充分展現富邦金控金融百貨整合綜效，亦導入數位科技運用，建置保單健檢系統「健檢百保箱」，成為業務員協助客戶檢視保障之輔銷數位工具，2021年擔任經營企劃處主管，全面延伸富邦金控Run for Green之ESG願景工程，落實多項綠色永續行動，不僅投入河川保育川廢快篩調查，提供公部門河川治理依據，也連結保險業務推動Work for Green植樹計畫，目前已種下超過萬棵樹苗，綠色影響力持續擴大。

富邦人壽佔富邦金控整體獲利逾九成，為金控重要獲利引擎，且RBC超過300％，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3％以上，2022年累計至11月初年度保費收入約1,003億元，以市佔率約14％穩居台灣壽險市場第二，總保費收入達3,119.5億元；目前全台業務員人數逾3萬人(含兼職)，有效被保險人數近490萬人、有效保單數超過900萬件，亮眼的經營績效及優質的保險服務，深獲社會大眾與投資人信賴。