經濟景氣愈接近年底，情況愈糟！今年最後一家機構公布2023年臺灣經濟預測的中央研究院經濟研究所，22日下修2022年經濟成長率為2.94％，並預測2023年台灣實質經濟成長率為2.41％，低於中央銀行12／15預估的2.53％，亦是各主要經濟研究機構已公布預測值的最低數據。

中研院表示，隨著國境開放，估計2023年消費動能可望持續提升，然而全球景氣降溫，廠商庫存壓力持續，我國外貿與投資仍將繼續低迷不振，致使台灣經濟成長率偏低。

中研院經濟研究所22日說明2023年臺灣經濟情勢總展望，由中央研究院經濟研究所兼任研究員周雨田代表「總體經濟預測小組」報告。中央研究院副院長黃進興在致詞時表示，中研院制度上在年底會推估下一年的經濟預測，每年年中再予以修正。中研院經濟所對2022年台灣經濟的預估，第一次為3.28％，第二次為7月下修至3.04％，12月再度下修至2.94％。

周雨田強調，俄烏戰爭衝擊持續，全球通膨高漲，美、歐快速升息，影響終端需求，連帶我國出口與投資嚴重受創，2022年第四季已出現外需遽減，而且通膨會持續到2023年，都是造成景氣趨緩的最大因素。

中研院經濟所預估，2022年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為3.50％與4.73％；2023年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率，預測分別為2.71％與4.06％，均屬於偏低的數值。

物價方面，中研院經濟所預估2022年全年消費者物價指數（CPI）與躉售物價指數（WPI）成長率將分別年增3.01％與12.59％；預期2023年CPI與WPI成長率分別為2.15％與0.14％。

周雨田指出，2023年台灣物價漲勢將趨緩，然而考慮核心物價下跌不易，加上油電價補貼政策難以為繼的影響，因此預估CPI年增仍在2個百分點以上。