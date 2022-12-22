空軍基地發生遭不明人士闖入事件。一名陳姓男子在10月17日凌晨5時許，從花蓮民航站旁潛入花蓮空軍基地，但卻無人發現，直到基地官兵在戰機起飛前正進行「FOD」清除跑道異物時，官兵赫然發現陳男就在跑道頭導航燈附近閒晃，立刻群起逮人，隨後由航警局依《國安法》移送法辦。

據了解，軍方事後調閱監視器，發現陳姓男子是在10月17日當天凌晨5點鐘，從花蓮民航站旁潛入，由於當地為航警駐守，但完全無人發覺，直到7點20分左右，基地官並上跑道，進行每天戰機起飛前例行性清除異物任務時，發現跑道頭助航燈竟然有民眾閒晃，當場讓官兵大為緊張，立刻進行逮捕。

空軍表示，目前已要求各單位落實營區巡查與衛哨值勤警覺訓練，並持恆加強安全阻絕設施，俾確保營區整體安全；另籲請民眾勿擅闖營區，以免觸犯法網。

無獨有偶，今年9月27日，一名住在新北三重的林姓男子，上午搭高鐵南下嘉義後，晚間獨自前往空軍嘉義水上基地，在無人之處翻牆進入基地內，未料觸控到營區監視系統感應，空軍立刻出動人員沿著侵入路線尋尋找，大約7時許，就在跑道附近發現林男，並當場逮捕。

軍方保防人員懷疑林男企圖竊取軍事機密，立刻扣押其手機，並報警到場，經檢視後，林男手機內並沒有拍攝基地內部及戰機照片，但他說詞反覆，先自稱受到毒蟲所託拍戰鬥機，但又改口說是想搭飛機去澎湖玩。

由於空軍嘉義水上基地為我方新一代F-16V戰機的駐地，且為西部空防第一線，具有相當重要戰略地位，因此林男動機相當啟人疑竇，檢方訊後依刑法一一二條意圖試探、收集軍事資訊，未經許可侵入軍事建築物罪嫌，以3萬元交保。

由於接連發生兩起我國主戰戰機駐守的重要基地遭闖入事件，而且涉案的兩人均裝傻，讓人不禁懷疑，是否有外在勢力介入，藉由我方民眾刻意刺探軍事基地內部設施，軍警不可不防，且應徹底調查周遭相關人士，不可不防。