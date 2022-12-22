台中啟明學校高職部視障與啟智學生，參與「創客列車-魚樹共生瓶」教學活動，讓身心障礙學生也能創意啟航，舞出創客能量。(台中啟明學校提供)

台中啟明學校高職部視障與啟智學生，參與「創客列車-魚樹共生瓶」教學活動，讓身心障礙學生也能創意啟航，舞出創客能量。(台中啟明學校提供)

台中啟明學校保健按摩服務科與綜合職能科跨科系教師社群，透過引導高職部學生動手做的過程，再由勞動部中彰投分署協助，帶領35位高職部視障與啟智學生參與「創客列車-魚樹共生瓶」教學活動；透過跨領域課程實作，讓身心障礙學生也能創意啟航，舞出創客能量。

校長廖連喜說，教師自發性成立並推動教師專業社群，由張曉菁、詹菊珍、陳琪媚、李芷瑜、張珮瑜及涂婷芳6位，各具專長領域教師組成，成立三年期間，2020帶領學生參與台灣燈會全國花燈競賽榮獲高中職組甲等、2021參與台中市學校環境教育微電影創作影片榮獲高中職組優等、2022參加國教院愛學網系列徵集活動榮獲教師創意教案高中職組佳作。

廖連喜指出，這些都是跨科領域及障礙類別為主的教師合作成果。如何讓孩子們在學習過程中增加表現的機會，擴展與社會大眾的互動，盡己之力回饋社會，使創作夢想能扎根、開花、結果，是學校積極努力的目標；期盼以真誠的生命力，刻劃出一個個熱情跳躍的生命故事。

規劃創客課程活動的老師張曉菁說，感謝勞動部中彰投分署對活動的協助，讓啟明師生對創客基地的現況有更深入完整的認識，以淺顯易懂的教學內容，連結「想」到「做」的過程，培養從問題中找到答案並解決之風氣，提升創新能量；讓身心障礙學生也能創意啟航，舞出創客能量。

參與活動的視障學生顏子淇表示，從來沒想到全盲的自己，也能感受手作及創作，很開心能參與活動。高職部每一名視障與啟智學生每個人都親手將寶特瓶裁剪，放入綠藻、浮萍與一尾魚，有人在教室養、有人帶回家。綜合職能科腦性麻痺的學生，雖手部精細動作較弱，但在老師協助之下，也成功完成創作，他們並為此感到雀躍。