台北市長柯文哲22日舉行就職八周年記者會，以「永續台北 向未來交棒」為主題，呈現北市府團隊八年施政成果。（杜宜諳攝）

台北市長柯文哲22日舉行就職八周年記者會，以「永續台北 向未來交棒」為主題，呈現北市府團隊八年施政成果。（杜宜諳攝）

台北市長柯文哲歷年皆在就職日前舉行周年記者會，宣揚該年政績，22日舉辦任內末屆的8周年記者會，以「永續台北向未來交棒」為主軸，致詞時拉高格局，討論台灣政治文化，強調藍綠長期執政有很多待解問題，並稱自己重建了政府的公信力，同時也喊話下任市府能讓宜居永續的台北繼續前進。

相較於柯文哲去年7周年時致詞提起較多政績，今年為柯文哲任內最後一次周年演說，格局也似乎有所提升，柯文哲致詞表示，8年前自己決定參選台北市長，當時的競選口號改變台灣，要從首都開始，改變台北從文化開始，這場以文化為主題的社會運動，也是台灣政治歷史上第一場以改變文化當作訴求的選舉。

柯強調，但政治也不能只有口號和倡議，其實更重要的是執行力，特別在藍綠兩黨長期執政之下，留下了許多該解決而沒有解決的問題，甚至因為政黨利益而犧牲國家利益，因為少數人的利益犧牲多數人的利益，因為短期的利益犧牲長期的利益，這是不對的事情。

柯自稱秉持「開放政府、全民參與、公開透明」的理念，用理性、務實、科學的態度，下定決心發起一場改變台灣政治文化的社會運動，並重建了政府的公信力，讓政治落實在人民生活的每一天。接著柯文哲同樣細數過往政績包括公辦都更、財政紀律、慢老政策等。

柯表示，以前李登輝總統常常告訴自己，四十年沒有解決的問題，不要妄想四年可以解決。但是自己認為現在不做，四十年後還是一樣，所以我們不可能期望一天可以改變這個國家，但是我們也不可能期望什麼事都不做，這個國家就會改變，只要每天解決一點小問題，累積起來就會是這座城市巨大的進步。

柯最後也呼籲下任市長，這些年來的改變和進步，可以繼續延續下去，城市轉型和改革的腳步不能停下來，自己向未來交棒，也希望下一任市長，能讓宜居永續的台北繼續前進。

除此之外，市府也安排各局處首長寫下對市民以及台北的祝福，以及上台發表畢業感言，觀傳局長劉奕霆在發表感言時更是泣不成聲，回憶跟柯文哲每天開晨會是很辛苦的事，也已經養成習慣，觀傳局備受市長信任，給予很大空間求新求變，很感謝柯文哲。另也有社會局長周榆修、產發局長林崇傑、資訊局長呂新科也都上台發表畢業感言。柯文哲最後也落筆寫下對台北市的祝福，柯文哲僅寫4字「正直誠信」。