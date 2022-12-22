新北市自108學年起辦理新興產業職探課程，今年以「未來世界」為主題，結合25所公私立技術型高中、科技大學、產業等資源，即日起至明年7月6日，於假日及寒暑假期間，開設44場次課程，提供1400名額，引領國中學生體驗新興的職涯，開拓視野，成為未來世界人才。

教育局表示，今年課程豐富多元，其中包括MicroBit的感測器與控制實作、智慧觀光與休閒、指紋紀錄體溫血氧感測器、室內裝修、濾鏡特效、職場英文與擴增實境、藝起跳進新媒體世代、舞動奇機AI機器人等。

此外，國中生參加本職探課程，持參加證明，可納入特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目，有助於升學。歡迎有興趣的家長帶孩子一同參與，報名請進入新北市111學年度技術型高級中學未來新興產業職業試探課程專區。

莊敬工家開設「AI割草機器人、AI灌溉系統及精油萃取機在農業上的應用」課程，正德國中學生吳珊妮參加後表示，這是第一次看到國外引進水蒸餾的機器，對他來說是一個新的領域，後續想再參加相關活動，了解萃取精油的方法。

南強工商推出「未來的旅行－智慧觀光與休閒」課程，永和國中學生于巧潔表示，原以為觀光類只有導遊這個職業，沒想到還包含飲料調製、飯店客房服務等，課程內容十分有趣，這門課讓自己認識觀光產業的多元面相。

教育局長張明文表示，新北市一貫化培育技職人才，於國中小階段辦理技藝競賽、技藝教育班、技藝社團、新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動。更於大觀國中設置全國唯一生涯發展教育中心，結合該校職探中心資源，提供學生多元機會，瞭解自己性向及興趣。