平價連鎖飯店集團富野(2736)對2022年營運樂觀看待，並將持續拓展新據點，台南「關子嶺富野溫泉會館」預計2023年下半年開幕。富野股價15日觸及24.15元的2個月高點後回測20元支撐，近日穩步回升，今日開高走揚4.37％至21.5元，位居觀光股漲勢前段班。

富野擁有台東富野渡假酒店，知本富野大飯店、富野溫泉休閒會館，花蓮富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店等6家飯店，以及武陵富野渡假村、武陵山莊經營權，合計8個據點總客房數達1593間。另外，亦於緬甸開設仰光富野國際酒店。

富野受惠疫情趨穩、暑期旺季及悠遊國旅上路助攻，帶動第三季營運顯著轉盈，稅後淨利0.2億元、每股盈餘0.43元。累計前三季稅後淨利838.5萬元、每股盈餘0.17元，較去年同期虧損0.62億元、每股虧損1.28元大幅轉盈，雙創近6年同期高。

富野11月自結合併營收5567萬元，月增19.28％、年減13.35％，為近3月高點。累計前11月合併營收5.33億元、年增達24.45％。由於前三季獲利表現已逼近2020年全年，集團對今年全年營運樂觀看待，預期將可順利較去年轉虧為盈。

展望後市，富野今年參與台南市勞動局「台南關子嶺勞工育樂中心」營運標案，並投資設立村野大飯店股份有限公司、於11月簽定合作契約。此據點將歷時約10個月的整修期，預計2023年下半年以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓，為集團營運帶來新氣象。

富野指出，集團認為未來幾年國旅發展仍可期，將持續深耕國旅品牌、積極開拓入境旅客市場，同時綠能永續飯店經營，除了關子嶺富野溫泉會館外，目前仍有新據點開設機會評估中，主要鎖定國內中部地區開設商務及休閒飯店，海外則暫無拓點計畫。