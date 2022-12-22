Nike最新一季財報報喜，其中，鞋類銷售年增36%，製鞋股晨盤買單匯聚，個股全面勁揚，不過，市場擔心2023年受通膨、升息的滯後效果影響，需求面恐將有不確定性，追價力道後續乏力，豐泰(9910)股價開高飆至漲停板後打開，漲幅縮減至5.5%，鈺齊-KY(9802)漲幅3.5%、寶成(9904)漲幅1.5%、志強-KY(6768)漲幅約1%左右。

消費緊縮及景氣衰退為通膨及的升息滯後效應，是否會引發市場對運動休閒產業第2波營收預估下修，值得密切關注。另外，不利因素還包括，美國家庭儲蓄率下降及大規模裁員、國潮號召力在中國大陸興起，壓縮國際品牌市佔率、借款成本增加，品牌及零售商明年的展店壓力沉重等。

不過，相對運動休閒服裝供應商，鞋類供應商數量較少，在業績上應該相對有防禦性，法人指出，Nike鞋類供應鏈，因該品牌具強勁消費者吸引力和嚴格的庫存管理，預期將有助其營運觸底時間較比同業競爭者來的更早。

據NIKE新公布的存貨金額雖然年增43%，但已經季減少4%，顯示庫存正在去化當中，Nike對2023財年營收成長預估為不計匯率年增雙位數，在匯率影響下為年增6~7%，優於市場預期的5%。