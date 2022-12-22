雲林縣政府推動長者智慧防護網絡等計畫，打造友善宜居城市。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣老年人口比率偏高，縣政府為打造友善宜居城市，推廣「獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫」，獲得民眾一致好評；另外雲林縣今年拿下衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」6大獎項，成績全台第1，22日雲林縣長張善在縣政府表揚各績優單位，期許大家持續為雲林鄉親創造更便捷美好的生活。

張麗善表示，她就任以來一直思考如何透過智慧手環，運用科技守護獨居及失智老人，將智慧化健康照護系統結合現代科技，降低照護人力需求，讓雲林鄉親可以透過監護網關懷獨居長輩，免於失智長輩走失，並於緊急狀況時通報救護。此感謝雲林縣警察局、衛生局及各鄉鎮市公所的共同推動。

張麗善說，今年縣府團隊在「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」中創下歷年佳績，獲得縣市組「卓越獎與健康城市獎類」的卓越獎、城市夥伴獎、韌性與創新獎、綠色城市獎，以及「高齡友善城市獎類」的無礙獎、活躍獎，締造史上最佳紀錄，共計7件作品，6大獎項，成績全台第1。

張麗善感謝相關的各局處人員及協力廠商，有了大家的努力與付出，各項計畫才能順利推動，並獲中央評選團的肯定，其中「可遊文化股份有限公司」全力協助縣府推動SDGs永續發展與淨零減碳策略，更讓雲林縣政府領先全台，創造低碳永續的健康城市及幸福城鄉。

張麗善最後指出，縣府團隊用心經營，這幾年榮獲行政院政府服務獎「社會關懷服務類」與「數位創新加值類」、水利署「水患自主防災社區評鑑績優縣市獎」、海洋教育推手獎「課程教學團隊獎」、「TCSA台灣企業永續獎金獎」等14個獎項，期勉大家持續努力，追求更優質的服務表現。