副總統賴清德昨晚到新北市三重區參加首場「向黨員報告」座談會，賴清德表示，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。民進黨立委陳亭妃指出，民進黨從黨務系統到行政團隊，都應該坐下來好好思考中間選民為什麼沒有走出來投票，我們沒辦法面對自己的檢討，現階段大鳴大放把問題找出來才最重要。

陳亭妃說，其實現在大家都覺得，民進黨從黨務系統到行政團隊，都應該坐下來好好想、好好思考，為什麼11月26日沒辦法讓中間選民走出來，曾幾何時黑金會跟民進黨走在一起？我們沒辦法面對自己的檢討。

她認為，現階段大家應該要大鳴大放，把問題找出來才最重要，否則我們這麼用心，行政比別人好，疫苗也受到國際認同，但為什麼全部被逆轉，逆勢操作？問題在哪裡？都應該深切檢討，如何把人拉回來，把每件事處理好，才能找回當時一路來，拚到執政的精神跟氣魄。

賴清德昨日也直言，是否因為論文抄襲、民進黨同志有「黑金」背景，或沒有聽見基層的聲音，才會敗選，陳亭妃說，敗選原因很多，很難講民眾不投下這票是什麼原因，執政者會被更嚴苛檢視，這些聲音也不是賴副的看法，是大家對民進黨的批評指教，檢討就是要大鳴大放聽取各界意見，大家不開心都必須要承擔。