睡過頭鬧出糗事，一名OL日前睡過頭，穿件衣服就趕去上班，沒想到男同事頻頻偷瞄她，才發現胸前一陣涼忘記穿胸罩，趕緊穿外套遮，但辦公室太悶熱又忍不住脫掉，接著又打翻水胸前濕一片激凸更明顯，只能穿回外套，熱到快發瘋。

這名女網友日前在論壇「zuvio」分享上班的慘劇，前一晚設好早上6時50分的鬧鐘，但不知道為什麼沒聲音，起床發現已經7時40分，8點要進公司，只剩10分鐘時間。

原PO表示，從家裡騎機車到公司只要10分鐘，但化妝非常耗時，來不及打扮下只能隨便穿件衣服就衝出門，但她忘記睡覺時是不穿內衣的，直接套上衣服出門，結果就是沒穿內衣。

原PO說，壓線趕到公司後，脫下外套，卻發現男同事不斷盯著她的胸部，投以詭異的目光，才想到忘記穿內衣，又趕快穿外套擋住，但辦公室很悶熱，汗一直流，到下午就受不了脫掉，故意駝背遮掩，誰知悲劇又發生，她不小心打翻水害胸前濕一大片，衣服全貼到身上，激凸更明顯，只好又穿上外套撐到下班。

對於原PO的遭遇，網友們紛紛安慰「沒事啦！妳太累了，早點休息吧」、「曾經發生過一次這種事，但趕快去附近的店家買就解決問題了」。