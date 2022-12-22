民生物價齊漲，買東西要精打細算，一名女網友表示，在好市多官網線上購物發現，科克蘭衛生紙一次買3串折90元，換算下來每串是379元，雖然和現場買相比，每串才便宜10元，仍有不少網友看到消息後秒下單，直呼「不用在冬天出門，又有折扣真的很讚」。

原PO昨（21）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在好市多官網一次買3串科克蘭衛生紙，可以折價90元，算起來每串只要379元，比到現場買每串便宜10元，優惠到周（25）日，但只限線上購物。

原PO表示，每次到現場都會不小心把購物清單以外的商品放到購物推車，但在線上購物看到結帳金額超出預算，還能再刪除，大讚網購很方便。

貼文曝光，網友紛紛留言，「剛下單！不用在冬天出門，又有折扣真的很讚」、「剛剛已下單」、「剛下單，謝謝分享」、「真的比現場便宜」、「剛好家裡的要沒了，已補貨」、「好市多衛生紙跟外面比已經算是品質好又便宜的」。

但也有人持反意見說，「買超商特價三串199就好」、「汽車加油都有送整串衛生紙，再也不必搶買好市多衛生紙」、「這個品牌衛生紙漲價幅度太大了，CP值降很多」。