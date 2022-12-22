王鴻薇認為，每個人從政軌跡都會被檢驗，她有信心絕不會有「看不到王鴻薇」、「王鴻薇選舉才來」這樣的評價。（李奇叡攝）

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今早至「POP撞新聞」廣播節目接受資深媒體人黃暐瀚專訪，她透露，自己選戰策略一直是重於陸戰，要拜會選區內所有里長，現在要跟時間賽跑；並提及，對手民進黨候選人吳怡農選後就沒在經營地方，她對選情有信心，但也不敢小看吳怡農，是「審慎的樂觀」。

王鴻薇在節目上強調，自己的選戰策略一直是陸戰大於空戰，一開始的設定就是要跑遍每位里長，中山區有42個里，九合一大選後有新、舊里長，她每位都要親自拜會，尤其中山區對她而言較為陌生，雖然一開始跑得很順利，但中間因為確診而耽擱了進度，加上這次選舉時間實在太趕，所以她一直在跟時間賽跑，目前中山區還有8、9名里長還沒見到，北松山20個里中也有1名里長尚未會面，她會加速拜訪。

王鴻薇指出，里長們都蠻熱心，而若里長願意，就會有第二輪，也就是由里長替她找鄰長、辦客廳會，而現在正逢歲末年終，有很多單位舉辦感恩餐會，她都要去致意，行程確實非常非常緊湊，預計未來會用吉普車掃街，來彌補時間上的不足。

在黃暐瀚追問下，王鴻薇曝光下一步，她說，12月31日中山區選民有辦理餐會，而到時候已上任市長的蔣萬安也會出席，「聽說反應很熱烈」；1月7日、也就是投票前一天則會有選前之夜，地點應選在中山區的榮星花園，這部分還在籌畫。

王鴻薇不斷強調，自己行程跑得很勤，像是民權國小校慶，她每年都會去，但對手吳怡農2019年選舉時去過，後來兩年都沒看到人影，而她在北松山也幾乎都沒有看到吳怡農，近期針對中山區積極拜會後，也來發現吳怡農都沒有經營，當然會比較有信心，但還是不能小看吳怡農，她會繼續和時間賽跑，積極拜訪基層，了解社區需求。

王鴻薇認為，每個人從政軌跡都會被檢驗，她有信心絕不會有「看不到王鴻薇」、「王鴻薇選舉才來」這樣的評價，雖然選民會在政論節目看到她，但社區行程她也絕對不會落下，這是可以驗證的。