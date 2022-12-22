即將跨年，花蓮縣政府稍早公布太平洋觀光節跨年演唱會演出卡司，藝人羅志祥再次擔任跨年倒數及壓軸演出，縣府今天再祭出加碼活動，30、31日兩天在縣內店家消費，持單筆滿300元以上發票，就可以參加抽獎，有Gogoro電動機車等大獎，活動所募發票也將全數捐給社福團體，促進消費、提倡社會公益。

決定跨年要到哪裡了嗎！花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，將於31日晚上6時至2023年1月1日凌晨0時30分在東大門廣場開唱。表演卡司包括羅志祥、戴愛玲、白冰冰、莫宰羊、黃奕儒、舞思愛、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜、舒比舒比、恐龍偶像、一好．屴夯等，共21組偶像歌手。

跨年倒數完，將施放300秒的震撼煙火秀，讓現場歌迷精采可期，縣府說，想來「花蓮太平洋觀光節」跨年的民眾，可以趕緊下訂住宿和車票！

縣府觀光處長張志翔指出，與縣內各商家合作，12月30、31日兩天在花蓮縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票，或蓋有統一編號店章的收據，即可至「太平洋觀光節」跨年演唱會現場服務台兌換 1 張摸彩券，獎品有3台Gogoro電動機車、電動腳踏車10台及任天堂Switch 20台。

他說，得獎者將於2023年1月份採網路直播方式抽出（抽獎日期另訂將公告於FB花蓮觀光粉絲團），活動所募得發票將全數捐給縣內社福團體。

跨年演唱後，1日上午9時在花蓮市太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，從太平洋公園出發，沿著兩潭自行車道健走至吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，讓大家體驗年底即將完工的太平洋共融公園嶄新風貌。現場同樣有摸彩活動，冰箱、電鍋、電視等300項大獎。活動辦法請至花蓮觀光資訊網查詢https://reurl.cc/lZMVqQ。