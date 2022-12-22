中信兄弟啦啦隊女神短今（胡馨儀）擁有超辣身材以及甜美外貌，屢屢在社群平台上曬出養眼福利照，擁有不少粉絲支持。昨(21)日，她在IG上曬出多張身穿旗袍裝的美豔照片，火辣身材讓網友大飽眼福。狂讚：「最美長今」。

短今身為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」一員，18日與成員們一同登上小巨蛋勁歌熱舞，緊身旗袍的「中空」的設計讓傲人上圍和纖細腰身全都露，因此讓觀眾們看得相當過癮。

對此，短今於昨(21)日在IG上一連曬出多張表演照片。分享對於表演的想法，配文表示：「關於小巨蛋那一晚，謝謝你們跟我們一起留下回憶。」另外，從她分享的照片中可見，除了以春麗頭搭配兩截式旗袍造型，也穿著中信的啦啦隊服裝現身表演，在舞台上活力四射熱舞的演出，嗨翻整個小巨蛋。

該篇內含多張美照的貼文一出，頓時吸引大量網友前來朝聖，紛紛留言表示：「中職小巨人，站上台北小巨蛋」、「恭喜你和ps女孩又邁向一大步」、「一起留下很多回憶，美今」、「怎麼那麼美啦！」