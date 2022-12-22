台北市長柯文哲25日將卸任，22日舉辦就職八周年記者會，為柯市府執政畫下句點；柯文哲被問及幫自己8年執政打幾分？柯說成績交給別人打，他只是盡力而已，但大讚團隊「BEST（最好的），分數很高」，不過北市議員游淑慧日前卻喊話熊好券2.0超支8300萬，不排除送監察院調查，對此柯文哲反酸，先問他有沒有使用，不要享受完好事再去告監察院。

柯文哲執政8年來，每年都會於12月25日前舉行就職週年記者會，而今日舉辦8週年記者會，也是柯文哲的末場週年記者會，許多局處首長上台致詞感謝柯文哲，觀傳局長劉奕霆在發表感言時更是泣不成聲，場面相當溫馨。

而柯文哲在會後受訪時，針對是否有建議下任市長急迫的市政項目？他表示，市政沒有什麼急迫不急迫，每天都有新的事情發生，移交清冊都很清楚，但他坦言，八年下來，唯一沒有解決的是公共設施保留地，「雖然台北市大部份困難問題我都解決掉了，但這個要兩兆預算才能解決。」

至於幫自己八年執政分數打幾分？柯文哲則說，成績交給別人打，自己只是盡力而已；當被追問，柯市府團隊表現？他大讚，自己的團隊不錯，但政治性比較低，三分之二局長都是事務官出身，是行政團隊，他認為，這是很特殊的文化，在其他政府不太可能，「在我看來，已經很好了BEST（最好的），分數很高！」