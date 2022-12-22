陳先生40年前進行傳統開腹腎臟取石手術，但卻留下疤痕。（洪靖宜攝）

陳先生術後陸續排出結石。（洪靖宜攝）

小港醫院泌尿團隊進行軟式輸尿管鏡碎石手術，已經突破1000成功案例。（洪靖宜攝）

腎臟結石是泌尿科常見的疾病之一，就有一名7旬陳姓男子，過去就曾有腎結石病史，40年前開刀時，腹部至今還留下一道約20公分的疤痕。不過這幾年又發現有血尿狀況，左側腎臟又出現結石，小港醫院泌尿科團隊進行軟式輸尿管鏡碎石手術，不僅傷口小、復原快等優點，讓病患「無石一身輕」，小港醫院表示，已進行該手術突破千例，為腎臟結石處理帶來新的里程碑。

74歲的陳先生是一位汽車教練場教練，40年前就曾開過傳統開腹腎臟取石手術，但腹部卻留下將近20公分長的傷疤，也讓他嘆「元氣大傷」，不過後來又發現有血尿腰痛的情形，去年到小港醫院求診，發現他左側腎臟又出現結石，還長達4.6公分，小港醫院泌尿科以無傷口軟式輸尿管鏡碎石手術處理，術後2個月內數百顆小碎石依序排出，術後無明顯不適，隔天輕鬆出院，恢復正常生活。

收治此案例的泌尿科醫師王巽玄表示，此次採用軟式輸尿管鏡逆行性腎臟手術，利用大約1公尺長的軟鏡，從尿道進入，經過膀胱、輸尿管一直到腎臟，鏡頭可以自由彎曲，處理過去無法觸及的結石，搭配最高可達每秒50下爆破的高功率鈥雷射，可以有效率地將石頭擊碎並加以粉塵化，再以極細取石網將碎石夾出或以負壓吸吮管把粉塵吸出，手術時間約2小時，雷射時間約70分鐘。

相較過去較常採用的治療腎結石方式包括體外震波碎石手術及經皮腎臟取石術，成功率雖高，但仍會有出血、住院天數較長、復原較慢等缺點。該手術無傷口、恢復時間快、術後無不適。

除此之外，泌尿科醫師耿俊閎表示，經小港醫院團隊研究發現，二手菸也會影響腎結石的發生，以平均4年追蹤期內，每周接觸二手菸大於1.2小時以上的人，會比完全沒有接觸的人高出1倍的腎結石風險。

小港醫院泌尿團隊進行軟式輸尿管鏡碎石手術，已經突破1000成功案例，更在2020年以軟輸尿管鏡榮獲SNQ國家安全品質標章認證獲得專家高度肯定，在研究上，建立泌尿結石本土資料庫尋找結石重要因子，在臨床治療結合多專科進行結石病人之診斷、治療及預防追蹤，提供個人化精準治療。