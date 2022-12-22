民眾黨立委、準新竹市長高虹安涉入詐領助理費案件，國會辦公室上周也被檢調搜索，高也被帶回北檢偵訊。偵訊期間，高虹安因為便當吃素等言論都被流出也惹來外界對檢調「偵查不公開」的質疑，朝野立委今日也關心此事，呼籲法務部要檢討調查是否有人洩密。法務部長蔡清祥表示，絕對要求同仁遵守相關原則，若有查到依法嚴辦。

立法院司法及法制委員會上午邀請法務部長蔡清祥列席進行專題報告並備質詢，國民黨立委游毓蘭詢問，從高虹安的案件、88會館、林姿妙等案，媒體的資訊都比外界都快，法務部要不要查洩密？

蔡清祥表示，佩服媒體的資訊，但絕對相信檢察官、司法人員不會去洩漏；有時候媒體寫的到最後不盡然全部是事實，有時候報導出來就以為是檢調洩漏，其實不盡然。

對於偵查不公開，民進黨立委黃世杰表示，從日前有民眾到北檢升民進黨旗，就顯示北檢管理鬆散，民眾居然可以跟著相關人員就能長驅直入，也意味著若媒體、有心人士想探查辦案進度，很容易就能取得資訊，這樣要怎麼落實偵查不公開？

黃世杰直言，地檢署擔負的國家任務的偵查作為跟其他的行政機關任務是不同的，也有形象的問題，影響大眾是否會信賴地檢署會公正的辦案；檢討偵查不公開那麼久了，但媒體消息還是比檢察官還快，雖然會有相關案件當事人在外面放話的可能性，但偵查作為的細節一再地暴露在媒體版面中，這跟物理空間以及人員的管制都有很大的關係。

黃世杰說，今天的問題是媒體寫出來有太多「奇怪他怎麼會知道」、宛如親臨現場的細節，背後的意義是好像整個地檢署跟檢察體系好像沒有把關好，法務部要痛定思痛，把地檢署的形象跟人員安全、偵查不公開的原則都拿出來。

蔡清祥說，絕對要求同仁應該要守相關的原則，如果真的查到有人洩密，那一定依法嚴辦；門禁部分，蔡清祥也坦言需要檢討，對於出入人員的合法性以及攜帶不當問題等等，交給政風單位研究如何提升門禁措施，也會請高檢署嚴格要求落實執行。

民進黨立委鄭運鵬也說，媒體會報導不會是空穴來風，雖然有延伸的部分，但一定有消息來源；台灣的狀況已經有點離譜，甚至也有無關政治的案件被公開到不可思議的地步，這不只是公權力被濫用、對當事人也不公平。他詢問蔡清祥，有沒有查辦過內部同仁洩密的案件？

蔡清祥回應，比較受矚目的是前檢查總長黃世銘的洩密案，內部也有處理過幾件案子。鄭則要求法務部提供一份內部有哪些人有因洩密被調查過的統計資料，蔡清祥表示，在不違反個資法的情形下一周後提供。