半導體設備供應商應材（Applied Materials）宣布，即日起至2030年規畫對美國創新基礎設施投資數十億美元，並擴大全球生產產能。將有助強化與客戶合作，加速精進半導體效能、功率和成本，進而助力在經濟數位轉型帶來1兆美元半導體市場商機中，增加設備產能。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，公司身為材料工程解決方案的世界領導者，這些基礎科技決定當前和未來數世代晶片的製造方式。這些投資可將美國的創新基礎設施新增一倍，顯著擴充為在美國和全球各地興建新晶圓廠客戶提供服務的能力。

應材指出，上述投資的核心為規畫在加州森尼韋爾（Sunnyvale）打造次世代研發中心，規模將取決於政府支持。此項高速創新平台將致力於精進材料工程、基礎半導體技術和製程設備的發展。

應材表示，矽谷次世代研發中心將扮演要角，促進與全球所有主要晶片製造商的合作研究和開發，加強與大學合作，並能與未來的美國國家半導體技術中心（National Semiconductor Technology Center）合作。

應材期望在政府支持下進行此項投資，包括透過晶片與科學法案（CHIPS and Sciences Act）規定而取得美國政府支持，以及今年稍早加州商業與經濟發展辦公室（GO-Biz）加州競爭補助計畫的加州撥款贊助，預計明年初於矽谷舉行此項投資的發布活動。

此外，應材亦將擴大美國設備製造能力，同時投資新基礎設施，以加快與產業生態系合作及培養所需優秀人才，利於增進美國未來關鍵技術優勢。製造產能投資將擴及公司位於德州奧斯丁的工廠，該廠自1993年以來一直是應材大量生產營運所在地。

迪克森指出，應材在美國擁有深厚的核心能力，從加州和紐約的研究中心、德州的工廠、到麻塞諸塞州和蒙大拿州的產品營運，是唯一在美國廣泛布局的半導體設備公司。公司將大膽投資、興建世界頂級基礎設施，以加速技術領先地位，協助客戶在未來數十年持續成長。

除了擴大美國布局投資，應材積極擴展全球基礎設施投資，22日將為新加坡區域中心的擴建舉行破土典禮。公司預期，結合美國的擴建計畫，將大幅增加應材整體產能，以服務全球對半導體持續增加的需求。