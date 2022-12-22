64歲知名樂隊老師孔鏘(莊永軒)是許多綜藝節目的資深伴奏，近年來他飽受糖尿病、高血糖、高血壓之苦，過去還因糖尿病沒控制好，一度暴瘦25公斤，體重僅52公斤，日前孔鏘上《命運好好玩》談及這段往事，坦言當時身體不好，後來甚至罹患憂鬱症、冒出尋短的念頭，直說：「前兩年差一點要跟大家說再見！」

孔鏘表示，他當時身體狀況不佳，錄影後台有擺一個床墊，只要有空檔就會躺下休息，「我躺在那邊，快不行了！」他表示，因工作關係長期吃便當，未能顧及飲食均衡，「我一年大概要吃500個便當，每天沒得選擇就吃出毛病來，慢慢覺得糖尿病就像身體器官泡在糖水裡，泡久了以後都敗壞了，回不來了。」

而孔鏘與豬哥亮私交甚好，他表示當年豬哥亮一語成讖，令糖尿病找到他身上：「豬大哥說他如果走，什麼都沒留給你，糖尿病送你啦」，果真2年前他從77公斤暴瘦到52公斤，他形容：「糖尿病把你全部的脂肪都燃燒。」直呼不敢置信他這麼開心的人會罹患憂鬱症，「我跟醫生說哪來憂鬱症？結果那陣子覺得已經快死了，已經快不行了，我看不到我家人了」。

好在後來年幼的孫子來到他身邊，每天會提醒他：「爺爺做運動。」因此孔鏘每小時會規定自己爬梯子10分鐘，訓練腿部肌肉，後來他聽從朋友建議打高爾夫，18個洞口要花費4個鐘頭，身體活動量大增，慢慢找回健康與活力。

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